Лидер венесуэльской оппозиции назначил дату свержения Николаса Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, который ранее самопровозгласил себя президентом страны, назначил дату операции по свержению главы государства Николаса Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который ранее самопровозгласил себя президентом страны, назначил дату операции по свержению главы государства Николаса Мадуро. С 6 апреля оппозиционные силы намерены принять ряд «тактических действий» по устранению Мадуро, сообщает РИА Новости.
Операция получила название «Свобода». По словам Хуана Гуайдо, которого поддерживают власти США, операция охватит всю страну.
«В этот день мы должны быть готовыми и организованными с уже сформированными комитетами помощи и свободы», - написал лидер оппозиции в Twitter.
Массовые протесты против режима Николаса Мадуро начались в Венесуэле 21 января после принесения им присяги. В разгар беспорядков Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его поддержали США и несколько стран Европы и Латинской Америки. Россия и Китай считают легитимным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.