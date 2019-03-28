Евросоюз полностью запретил использование одноразовой пластиковой посуды
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, который запрещает использовать одноразовую пластиковую посуду в странах Евросоюза. Запрет вступает в силу в 2021 году. Документ принят голосами 560 депутатов
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, который запрещает использовать одноразовую пластиковую посуду в странах Евросоюза. Запрет вступает в силу в 2021 году. Документ принят голосами 560 депутатов. 35 парламентариев проголосовали против, а 28 воздержались.
В Европарламенте отметили, что пластик слишком долго разлагается и накапливается в морях, океанах и на пляжах.
В соответствии с принятым законом, с 2021 года в странах ЕС будет запрещено пользоваться одноразовыми пластиковыми тарелками, вилками, ножами, ложками и палочками для еды, соломинками для напитков, ватными палочками из пластика, оксоразлагаемыми пищевыми контейнерами и пенополистирольными стаканчиками, сообщает РБК.
Законопроект также обязывает власти стран ЕС к 2029 году обеспечить 90% уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году минимум 25% пластиковых бутылок должны изготавливаться из переработанного материала, а к 2030 году – 30%.
Помимо этого, производители должны в обязательном порядке маркировать пластиковые стаканчики или упаковки влажных салфеток наклейками с предупреждением о вреде этих товаров для экологии.