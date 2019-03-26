Турецкие власти разрешат россиянам въезжать в страну по национальным паспортам
Анкара и Москва обсуждают вопрос об открытии въезда в Турцию для российских граждан по внутренним паспортам. Данный вопрос обсуждается в рамках российско-турецкого Года культуры и туризма
Анкара и Москва обсуждают вопрос об открытии въезда в Турцию для российских граждан по внутренним паспортам. Данный вопрос обсуждается в рамках российско-турецкого Года культуры и туризма.
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что планирует обсудить при личной встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым предоставление туристам из РФ возможности въезжать в страну по национальным паспортам.
Турецкое агентство Anadolu сообщает, что стороны обсудят переход на взаимные посещения по внутренним удостоверениям личности. Таким образом, турецкие граждане также смогут въезжать в Россию по внутренним паспортам.
2019 год объявлен перекрестным российско-турецким Годом культуры и туризма. Официально он стартует 8 апреля 2019 года, сообщает РБК.
Отметим, что сейчас российские граждане имеют возможность въезжать по национальному паспорту в Армению (при прибытии в страну воздушным путем), Белоруссию, Казахстан и Киргизию.