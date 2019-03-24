У берегов Норвегии потерпел бедствие круизный лайнер. Среди пассажиров есть россияне
Круизный лайнер Vikings Sky во время шторма послал сигнал бедствия и сообщил об отказе двигателей. Судно начало дрейфовать в сторону суши, но позже экипажу удалось запустить один двигатель и встать на якорь у берегов Норвегии
Круизный лайнер Vikings Sky во время шторма послал сигнал бедствия и сообщил об отказе двигателей. Судно начало дрейфовать в сторону суши, но позже экипажу удалось запустить один двигатель и встать на якорь у берегов Норвегии. В настоящее время ведется эвакуация пассажиров.
На борту Vikings Sky находилось около 1300 пассажиров, включая четверых российских граждан, и членов экипажа. К настоящему времени с судна удалось эвакуировать более 300 человек.
Пассажиров из-за сильного шторма доставляют на берег на спасательных вертолетах. Спасенные люди находятся сейчас в пункте временного размещения возле города Мольде. Также сообщается, что 16 пассажирам понадобилась медицинская помощь. Трое находятся в тяжелом состоянии.
Круизный лайнер Vikings Sky принадлежит компании Viking Cruises. Вместимость судна составляет 930 пассажиров.