Президент Казахстана в прямом эфире объявил о своей отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 19 марта, обратился к гражданам страны и объявил о своем уходе в отставку. Он руководил государством с 1990 года
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 19 марта, обратился к гражданам страны и объявил о своем уходе в отставку. Он руководил государством с 1990 года.
«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — объявил Нурсултан Назарбаев. Причину своего ухода с занимаемого поста он не назвал. При этом Назарбаев сообщил, что продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и останется лидером партии «Нур Отан».
Согласно законодательству Казахстана, в случае досрочного прекращения полномочий действующего президента страны, его обязанности будет временно исполнять председатель сената парламента. Сейчас эту должность занимает Касым-Жомарт Токаев.
Последние выборы президента в Казахстане состоялись в 2015 году. Победу на них с результатом 97,75% одержал Нурсултан Назарбаев. Его полномочия истекали в 2020 году.
79-летний Назарбаев руководит Казахстаном с 1990 года и пока является рекордсменом по длительности пребывания у власти среди глав бывших советских республик.
Нурсултан Назарбаев имеет титул «Лидер нации», который пожизненно дает ему властные полномочия, а также освобождает от уголовного преследования.