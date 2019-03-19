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19 марта 18:02

Президент Казахстана в прямом эфире объявил о своей отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 19 марта, обратился к гражданам страны и объявил о своем уходе в отставку. Он руководил государством с 1990 года

Президент Казахстана в прямом эфире объявил о своей отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 19 марта, обратился к гражданам страны и объявил о своем уходе в отставку. Он руководил государством с 1990 года.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — объявил Нурсултан Назарбаев. Причину своего ухода с занимаемого поста он не назвал. При этом Назарбаев сообщил, что продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и останется лидером  партии «Нур Отан».

Согласно законодательству Казахстана, в случае досрочного прекращения полномочий действующего президента страны, его обязанности будет временно исполнять председатель сената парламента. Сейчас эту должность занимает Касым-Жомарт Токаев.

Последние выборы президента в Казахстане состоялись в 2015 году. Победу на них с результатом 97,75% одержал Нурсултан Назарбаев. Его полномочия истекали в 2020 году.

79-летний Назарбаев руководит Казахстаном с 1990 года и пока является рекордсменом по длительности пребывания у власти среди глав бывших советских республик.

Нурсултан Назарбаев имеет титул «Лидер нации», который пожизненно дает ему властные полномочия, а также освобождает от уголовного преследования.

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