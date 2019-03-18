Расшифровка «черных ящиков» подтвердила сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии
Расшифровка данных бортовых самописцев («черных ящиков») самолета авиакомпании Ethiopian airlines, потерпевшего крушение 10 марта, выявила сходство этой авиакатастрофы с трагедией в Яванском море 2018 года
Расшифровка данных бортовых самописцев («черных ящиков») самолета авиакомпании Ethiopian airlines, потерпевшего крушение 10 марта, выявила сходство этой авиакатастрофы с трагедией в Яванском море 2018 года.
Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес сообщила, что следователи из Эфиопии и США подтвердили, что авиакатастрофы в окрестностях Аддис-Абебы и Индонезии произошли по схожим причинам. Подробности министр не сообщила, но отметила, что доклад о крушении самолета Boeing 737 MAX будет опубликован в течение месяца.
Напомним, в октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился в Яванском море через несколько минут после взлета. Тогда погибло 189 человек.
10 марта 2019 года в Эфиопии разбился лайнер аналогичного типа, принадлежавший авиакомпании Ethiopian airlines. Самолет также потерпел крушение через несколько минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.
В связи с двумя авиакатастрофами корпорация Boeing приостановила поставки самолетов Boeing 737 MAX 8. Многие страны перед этим отказались эксплуатировать лайнеры данного типа и закрыли для них свое воздушное пространство.