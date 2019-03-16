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16 марта 09:33

Власти Канады включили в санкционный список Сечина, Ротенберга и Якунина

​Власти Канады расширили российский санкционный список, добавив в него 25 человек и 14 компаний. Санкции запрещают канадским гражданам заключать какие-либо сделки с фигурантами списка

Власти Канады включили в санкционный список Сечина, Ротенберга и Якунина

Власти Канады расширили российский санкционный список, добавив в него 25 человек и 14 компаний. Санкции запрещают канадским гражданам заключать какие-либо сделки с фигурантами списка. Активы попавших под ограничения лиц в этой стране подлежат блокировке.

В расширенный канадский санкционный список вошли глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин, глава ВТБ (банк с государственным участием) Андрей Костин, экс-руководитель «Российских железных дорог» Владимир Якунин, полпред президента в Южном округе Владимир Устинов, сын близкого к президенту бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В санкционный список также внесены компании «Стройгазмонтаж», «Туполев», «Сухой», «МиГ», «Силовые машины», «Интеравтоматика», «Мостотрест», «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж-Мост», Объединенная авиастроительная корпорация.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Канада, судя по всему, старается «перещеголять» США в вопросе антироссийских санкций.

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