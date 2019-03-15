В Новой Зеландии экстремисты расстреляли людей в двух мечетях. Погибли 40 человек
В Новой Зеландии в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд утром в пятницу, 15 марта, произошла стрельба в двух мечетях. По предварительным данным, вооруженные мужчины ворвались в мечети после дневной молитвы
В Новой Зеландии в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд утром в пятницу, 15 марта, произошла стрельба в двух мечетях. По предварительным данным, вооруженные мужчины ворвались в мечети после дневной молитвы, заблокировали двери и открыли огонь по прихожанам.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что в результате происшествия погибли 40 человек, еще около 20 прихожан пострадали.
Власти также сообщили, что обнаружили несколько самодельных бомб, которые были прикреплены к автомобилям нападавших.
Новозеландские СМИ сообщают о задержании четверых подозреваемых в организации бойни в мечетях – трех мужчин и одной женщина. Один из задержанных - уроженец города Графтон в штате Новый Южный Уэльс Брентон Таррант. Перед расстрелом людей он опубликовал в соцсети манифест с угрозой убийства мигрантов и назвал свои действия терактом.
Сейчас в Новой Зеландии действует повышенный уровень угрозы безопасности. Власти попросили все мечети временно закрыться.