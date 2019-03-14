Кто кого в Мадагаскаре
Экс-главред «Дождя» Роман Баданин, основавший издание «Проект», опубликовал «расследование», больше похожее на фейк по заказу
«Проект» подал свое якобы «расследование» в том плане, что российские политтехнологи, работавшие в Мадагаскаре в ходе президентской компании, фактически сорвали демократические выборы. Хотя на деле в малагасийском государстве были лишь наблюдатели.
«Общая газета» посчитала вправе рассмотреть и другие точки зрения, отталкиваясь от расследования Федерального Агентства Новостей (ФАН). Мы задались целью выяснить – не пытается ли русский «Проект» банально скрыть ошибки американских спецслужб, которым не удалось сделать главой островного государства своего ставленника.
Кто такой Баданин и что такое его «Проект»
Как скандальный журналист Роман Баданин известен хорошо. Бывший сотрудник РБК и экс-главред телеканала «Дождь» в свое время решил, что «разоблачать» «плохих русских» лучше всего на расстоянии. Он уехал, а по другой информации, фактически сбежал в США, где удивительно быстро закончил Стэнфордский университет и получил грант на русскоязычный медиа проект.
Кстати, как раз в то время, когда Баландин уехал в Штаты, его начали разыскивать сотрудники российских правоохранительных органов. В ноябре 2017-го в отношении «Дождя» было возбуждено уголовное дело о клевете. Оно связано с документальным фильмом о предпринимателе Илье Трабере и его связях с президентом России Владимиром Путиным, соавтором которого был теперь уже бывший главред «Дождя» Баданин.
Уже в январе 2018-го ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило факт возбуждения уголовного дела после выхода на телеканале «Дождь» первой серии документального сериала «Питерские». Как уточнили в пресс-службе на запрос РБК, уголовное дело возбудили в ноябре 2017 года «по заявлению гражданина по статье 121.1 «Клевета».
Однако, Роман Баданин уже вовсю занимался своим «Проектом», отрабатывая американский грант. Правда, его первые же так называемые расследования получались, мягко говоря, спорными, если не провальными.
К примеру, «журналистское расследование» на новом медиа под громким названием «Признания опасного человека. История Валерия Зильберварга, убийцы 12 человек, живущего среди нас», по признанию многих журналистов вышло просто непрофессиональным.
В материале речь идет о главаре банды, промышлявшей в Новосибирской области в 90-е годы. Бандит получил 15 лет – и авторы делали упор на то, что такой срок несопоставим с его злодеяниями. Мол, он был достоин высшей меры или пожизненного наказания.
Но, видимо, работая над темой Баданин и К забыли почитать Уголовный кодекс тех времен. А там, в тогда действующей статье 102 УК максимальный срок лишения свободы был как раз 15 лет. А смертную казнь в 1996 году, когда происходили те события, уже отменили.
При этом Баданин продолжает громко заявлять свой «Проект», как издание, занимающееся сложными журналистскими расследованиями. Другое дело, что на расследования эти материалы не тянут. Да и сам «Проект» по некоторым данным как СМИ не зарегистрирован. Зато денежные потоки из-за рубежа идут полным ходом. «Проект» уже получил 500 тысяч долларов на свои… проекты. Что ж, Запад никогда не жалел денег для тех, кто подвизается на дискредитации России.
А в этой сфере Баданин всегда был стараться. В открытых источниках можно найти информацию о том, что он сотрудничал с различными западными НКО (например, «Голос»), и даже пытался стать политиком-оппозиционером, «постояв» рядом и с Навальным и с Ходорковским. Кто они такие – не важно, главным было видеть свое имя в медиа-пространстве.
Там же, в открытых источниках можно найти комментарии его бывших подчиненных в «Дожде», которым вспыльчивый и не всегда адекватный начальник создавал такие условия работы, что проще было уволиться, чем терпеть его выходки. Поговаривают, что причины его неадекватности лежат на поверхности – слишком большие амбиции и… алкоголь. Не будет утверждать второе, но первого у Баданина точно сверх меры.
Кстати, одним из самых «громких расследований» Баданина и его «Проекта» было разоблачение «русского следа» на выборах президента США в 2016 году. На эту тему сказано и написано много, в том числе и во властных структурах самой Америки.
Но вот что занимательно. Минюст США и спецпрокурор Роберт Мюллер за два года так и не представили ни одного достоверного факта, подтверждающего вмешательство России в выборы. А «Проект» сходу взял и назвал целых десять источников «достоверной» информации, каждый из которых доказывал, что Россия якобы мешала американской демократии. Правда, все десять источников так и остались анонимными.
Как Россия и США «выбирали» президента Мадагаскара
И вот Баданин и компания взялись за Мадагаскар. Для начала ребята взяли и с легкостью обнаружили там мнимый след бизнесмена Евгения Пригожина. По утверждению «Проекта», связанная с Пригожиным компания занимается в этой стране добычей полезных ископаемых, а охраняют месторождения бойцы частной военной компании «Вагнер».
А еще «Проект» «открыл» миру глаза на то, как целая группа российских политтехнологов отправилась на Мадагаскар для участия в президентской избирательной кампании в этой стране. Оплачивал их работу, опять же по утверждению «Проекта», господин Пригожин. На деле это были обычные наблюдатели.
По итогам первого тура голосования все «клиенты» российских политтехнологов, как утверждает «Проект», не смогли пройти в следующий этап, после чего пиарщики переключились на будущего победителя выборов Андри Радзуэлине. Но тот и без того был явным фаворит выборной гонки – поэтому участие российских политтехнологов в его победе было как бы чисто номинальным.
Понятное дело, что про выборы на Мадагаскаре писали и другие российские СМИ. Это, в общем-то, работа журналистов – рассказывать о важных событиях в мире. Но именно этот интерес других изданий «Проект» преподнес как «факт» участия России в выборной гонке на островном государстве. Мол, слишком уж большой интерес российские СМИ проявляют к этой стране.
Однако, самое время взглянуть и на расследования других источников – ибо, «правда» Баданина кажется слишком уж притянутой за уши. Если вообще не выдуманной.
К примеру, материал Федерального Агентства Новостей на тему выборов на Мадагаскаре на настоящую правду похож больше. Журналисты ФАН никого не обвиняют, никого не оправдывают – просто дают факты такими, какие они есть.
А по факту выходит, что интерес к тем выборам был как раз у США, которое пыталось привести к власти в этой африканской стране «удобного» кандидата – Марка Равалуману. Таким образом Вашингтон рассчитывал на его будущую лояльность при установлении контроля Америки над всеми ресурсами Мадагаскара. Планировалось, что после победы Равалуману на острове прочно осядут американские корпорации, которые начнут выкачивать из недр страны ее богатства.
И если с российской стороны на остров для участия в выборах поехали политтехнологи, то США в поддержку местной демократии отправило профессионального военного по имени Абрахам Джеймс. Журналисты ФАН выяснили, что он поддерживал экс-губернатора штата Миссури Эрика Грейтенса, создателя и главу «Миссия продолжается». Именно под ее прикрытием ветераны армии США продолжают работу, но уже в составе частной военной компании.
Американский посланник Джеймс активен в соцсетях – и на его страничке можно узнать, что ему могут быть знакомы методы ведения психологической войны и радиоэлектронной борьбы. Там даже есть снимок, на котором запечатлен сам Джеймс и один из офицеров Командования гражданских и психологических операций ВС США.
Но Джеймс работал на Мадагаскаре не в одиночку. Еще один американский военный, также активно пытавшийся влиять на исход предвыборной гонки на Мадагаскаре – Мэттью Везерингтон, профессиональный военный разведчик, служивший в бригаде, входившей в состав Киберкомандования ВС США. Занимался диверсиями в киберпространстве и распространением фейков в соцсетях в рамках информационной войны.
На Мадагаскар Джеймс и Везерингтон высадились в начале прошлого лета, когда в США стали понимать, что проамериканским кандидатам грозит на выборах поражение. Вместе с военными в столицу этой африканской страны Антананариву прибыла и юрист Бетти Лин Уайт – известный специалист в области общего права и ведении судебных разбирательств в «форсмажорных» ситуациях. Видимо, в ее задачу входило юридическое сопровождение (а другими словами – оправдание) действий Джеймса и Везерингтона по утверждению демократии на Мадагаскаре.
Там же в то время работал и опытнейший политтехнолог Уильям Алдерсон, в обязанности которого входила пропаганда и организация мероприятий. Как утверждают расследователи ФАН, его не раз видели в типографиях Антананариву, а также в компании кандидатов, которым он передавал крупные суммы денег.
Но, несмотря на такой солидный американский «десант», все старания их «спецов» оказались тщетными. Малагасийский народ правильно разобрался в том, кто должен руководить их страной. В результате президентом страны стал Андри Раджоэлину.
И возвращаясь вновь к «расследованию» «Проекта» о «русском следе» теперь уже в этом островном государстве, мы вправе задаться вопросом – зачем это «расследование» господину Баданину вообще было нужно? И позволим себе предположить, что оно очень смахивает на отвлекающий маневр в угоду тем, кто платит.
Америке горько признавать свой провал на выборах в Мадагаскаре, и «Проект» в оплаченном режиме попытался подсластить Штатам эту «пилюлю». Фактически же в этой стране каждая из «больших» стран – и Россия и США – отстаивали свои интересы. Мадагаскар – небогатая страна с богатыми ресурсами и немалым потенциалом сотрудничества. И не сложно понять, что это сотрудничество зависит от лояльности руководства страны. В общем, каждый разными путями шел к своей цели. Одни ее добились, другие – нет.
Проигравшие решили пожаловаться всему миру на то, что русские нарушают принципы демократии в Мадагаскаре. Руками русского «Проекта». Оно и понятно – издание финансируется Западом, так что, ему и «музыку» заказывать. Тем более, что Баданин, судя по всему, старательно держит нос по ветру. Он понимает, что живя в Америке, на российской теме можно заработать только очернением своей Родины.
Тем не менее, даже такое расследование «Проекта» (да и многие другие тоже) в России могут признать клеветой. Со всеми уголовно наказуемыми последствиями. Но, возможно, господин Баданин уже больше американец, чем русский – и УК РФ ему уже не страшен?
Что ж, мы описали две разных версии событий, которые происходили на выборах в Мадагаскаре, и дали краткую справку о том, кто такой «расследователь» Баданин. Какая из версий кажется более правдивой, пусть каждый решает сам. Может так случиться, что в каждой из них есть по чуть-чуть правды и понемногу выдумки. А истина окажется, как всегда, где-то посередине…