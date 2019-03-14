На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю шведскую школьницу
Подросток с лета прошлого года проводит «школьный протест», цель которого заставить власти выполнять Парижское оглашение по климату. К этому протесту уже присоединились тысячи школьников
Шведские и норвежские политики номинировали на Нобелевскую премию мира 16-летнюю школьницу Грету Тунберг из Стокгольма. Подросток с лета прошлого года проводит «школьный протест», цель которого заставить власти выполнять Парижское оглашение по климату. К этому протесту уже присоединились тысячи школьников.
Шведские и норвежские депутаты отметили, что начатое Гретой Тунберг движение является очень важным вкладом в дело всей планеты, сообщает РБК.
Сама школьница заявила, что ей очень приятно быть номинантом на Нобелевскую премию мира. Это событие в своей жизни девушка назвала невероятным.
В августе 2018 года Грета Тунберг объявила «школьную забастовку» перед зданием шведского парламента в Стокгольме. Каждую пятницу девушка проводила пикет перед зданием с требованием начать выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов. Тунберг также отказалась ходить в школу до тех пор, пока ее требования не будут выполнены.
Протест шведского подростка поддержали тысячи европейских школьников.
Грета Тунберг принимала участие в конференции ООН по вопросам климата и выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Шведские СМИ накануне Международного женского дня называли Тунберг «женщиной года».