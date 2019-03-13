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13 марта 00:36

Европейские страны закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

Страны Европы начали закрывать свое воздушное пространство для самолетов Boeing в связи с их небезопасностью. Соответствующее решение было принято после второй за последний год авиакатастрофы

Европейские страны закрыли воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

Страны Европы начали закрывать свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8 в связи с их небезопасностью. Соответствующее решение было принято после второй за последний год авиакатастрофы с лайнером данного типа. Ранее несколько авиакомпания отказались от эксплуатации этих воздушных судов.

Воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8 закрыли Ирландия, Австрия, Нидерланды, Франция, Германия и Великобритания. Авиационные власти Испании в свою очередь предложили решить вопрос о закрытии своего неба Евросоюзу.

Также сообщается, что свое воздушное пространство для новейших «Боингов» закрыли Малайзия и Оман.

Ранее от эксплуатации Boeing 737 MAX 8 в связи с последней авиакатастрофой отказались Австралия, Сингапур, Монголия, Китай и Эфиопия, а также авиакомпании Turkish Airlines, Icelandair Group, Norwegian, Aeromexico, Aerolineas Argentinas и туристический концерн Tui.

Авиакомпания S7, которая единственная из российских перевозчиков имеет в парке Boeing 737 MAX 8, пока не собирается снимать с рейсов эти самолеты.

В свою очередь в авиастроительной корпорации Boeing заверили клиентов в безопасности своих самолетов.

Напомним, 10 марта 2019 года Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек. Все они погибли.

28 октября 2018 года в Яванском море разбился самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек. Этот самолет также потерпел крушение через несколько минут после взлета. По версии следствия, к авиакатастрофе привел дефект системы, которая борется с сильным задиранием носа самолета. В случае ошибки система приводит к обратному эффекту – пикированию самолета вниз.    

12 марта шведское издание Aftonbladet сообщило о неполадках лайнера Boeing 737 MAX 8 компании Norwegian, который выполнял рейс из Стокгольма в Тель-Авив. Самолет развернулся над Румынией и запросил посадку в аэропорту вылета.

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