Власти США ввели новые санкции против России из-за поддержки режима Николаса Мадуро
Власти США в понедельник, 11 марта, объявили о введении новых антироссийских санкций из-за поддержки режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Власти США в понедельник, 11 марта, объявили о введении новых антироссийских санкций из-за поддержки режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Под ограничения попал российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». Поводом для введения санкций стали сделки кредитно-финансовой организации с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), сообщает Reuters.
По версии США, российский «Еврофинанс Моснарбанк» стал спасением для режима президента Мадуро, чьи сторонники используют нефтяную компанию с целью отмывания денежных средств.
Минфин США пригрозил санкциями и другим юридическим лицам за поддержку режима Николаса Мадуро, который «причиняет страдания всему венесуэльскому народу».