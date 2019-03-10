В Эфиопии разбился пассажирский самолет с 149 пассажирами на борту
В Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту лайнера находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа
Фото: Twitter/Ethiopian Airlines
В Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту лайнера находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
«Боинг» выполнял рейс в Найроби (столица Кении). Воздушное судно пропало с радаров примерно через 6 минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Самолет к этому времени поднялся на высоту 2600 метров, сообщает Reuters.
В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Власти Эфиопии сообщили, что выживших в авиакатастрофе, скорее всего нет.
В посольстве России в Эфиопии сообщили, что пока не обладают информацией о том, были ли не борту разбившегося лайнера россияне.