Меню
В мире
«Надежно как в швейцарском банке» – это не про нас
В мире
10 марта 15:08

В Эфиопии разбился пассажирский самолет с 149 пассажирами на борту

В Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту лайнера находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа

В Эфиопии разбился пассажирский самолет с 149 пассажирами на борту
Фото: Twitter/Ethiopian Airlines

В Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту лайнера находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

«Боинг» выполнял рейс в Найроби (столица Кении). Воздушное судно пропало с радаров примерно через 6 минут  после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Самолет к этому времени поднялся на высоту 2600 метров, сообщает Reuters.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Власти Эфиопии сообщили, что выживших в авиакатастрофе, скорее всего нет.

В посольстве России в Эфиопии сообщили, что пока не обладают информацией о том, были ли не борту разбившегося лайнера россияне.

Материалы по теме
Игорь Трунов потребовал возбудить дело о халатности из-за крушения Ту-154 в Черном море
Суд частично удовлетворил иск к Минобороны дочери погибшего в авиакатастрофе в Сочи артиста
Дочь погибшего в результате авиакатастрофы в Сочи артиста не смогла добиться компенсации
Сейчас на главной
Чувашский чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников недостаточным трудолюбием
Горячие новости
Чувашский чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников недостаточным трудолюбием
​Глава администрации губернатора Чувашии Юрий Васильев заявил, что среди учителей и врачей мало зарабатывают только те, кто мало работает
Умер народный артист России Владимир Этуш
Горячие новости
Умер народный артист России Владимир Этуш
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу, 9 марта. Печальную новость общественности сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Артисту было 96 лет
Бывшего замглавы «Росгеологии» задержали при попытке вылететь из Москвы
Горячие новости
Бывшего замглавы «Росгеологии» задержали при попытке вылететь из Москвы
Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга задержали в московском аэропорту «Внуково». Задержание бывшего топ-менеджера государственного предприятия связано с уголовным делом о взятке
Горячие новости
Правительство Финляндии самораспустилось после провала реформы здравоохранения
Правительство Финляндии ушло в отставку после того, как стало ясно, что планы по реформированию системы здравоохранения реализованы не будут. О решении финского кабмина президенту страны Саули Ниинистё объявил премьер-министр Юха Сипиля
Россияне уже придумали как обходить «закон по борьбе с фейками»
Горячие новости
Россияне уже придумали как обходить «закон по борьбе с фейками»
Госдума РФ только-только приняла скандальный закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете, а также одобрила закон о борьбе с материалами, оскорбляющими госсимволы и институты власти
Соцсеть Facebook объявила войну антипрививочникам
Горячие новости
Соцсеть Facebook объявила войну антипрививочникам
Такое решение администрация соцсети приняла после выхода статьи в издании The Guardian о том, что при поиске сообществ по теме вакцинации Facebook выдает страницы с призывами отказываться от прививок
Культурный протекционизм
Горячие новости
Культурный протекционизм
Министерство культуры России в очередной раз сдвинуло премьеру иностранного фильма ради отечественного кинопродукта. Ведомство отказалось выдать прокатное удостоверение на показ мультфильма «Королевский корги»
В полиции составили список опасных пород собак. Их запретят выгуливать без намордника
Горячие новости
В полиции составили список опасных пород собак. Их запретят выгуливать без намордника
Российская полиция составила список потенциально опасных собак, в который вошли 69 пород. Владельцам собак из этого списка запретят их выгул без намордника и поводка
Глава Facebook отказался хранить персональные данные пользователей в России
Горячие новости
Глава Facebook отказался хранить персональные данные пользователей в России
Основатель самой популярной в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг отказался выполнять требование Роскомнадзора о хранении персональных данных российских пользователей на территории РФ
Горячие новости
Минюст засекретил доклад о коррупции среди российских чиновников
Министерство юстиции РФ отказалось предать гласности доклад главе российского кабмина Дмитрию Медведеву. Причиной отказа ведомство назвало наличие в докладе служебной переписки с правительством, материалы которой не подлежат разглашению.
Глава Роструда уходит в профильное министерство
Горячие новости
Глава Роструда уходит в профильное министерство
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов покидает свой пост и переходит на должность замглавы Минтруда, где будет курировать вопросы зарплат, уровня жизни и доходов граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники
«Лучший региональный банк России» лишился лицензии ЦБ
Горячие новости
«Лучший региональный банк России» лишился лицензии ЦБ
Банк России ставит в вину уфимскому банку тот факт, что благодаря «серой» схеме кредитования строительных проектов объем выданных кредитов троекратно превысил размер капитала заемщиков
Госдума нашла больше оснований для отсрочки от армии
Горячие новости
Госдума нашла больше оснований для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении поправки в законопроект, который уравнивает студентов в их праве на отсрочку от армии. Документ внесли Ирина Яровая и Владимир Шаманов
​«В любой день все может поменяться»
Горячие новости
​«В любой день все может поменяться»
​Компания Telegram, которой принадлежит одноименный мессенджер, обратилась к своим пользователям с призывом принять участие в митинге против принятия законопроекта об автономной работе российского сегмента Интернета
В Росприроднадзоре начались кадровые чистки
Горячие новости
В Росприроднадзоре начались кадровые чистки
Руководитель ФЦАО, который находится в подчинении Росприроднадзору, Владислав Юранец уходит со своего поста. Как отмечают специалисты, в новую команду Радионовой директор центра вписаться не смог
«Бегут как черт от ладана»
Горячие новости
«Бегут как черт от ладана»
​Глава Республики Алтай Александр Бердников сообщил о низком уровне доверия российских граждан к «Единой России». Ранее снижение рейтинга партии власти неоднократно фиксировали социологические службы
Волгоградский единоросс заявил, что маленькие пенсии получают только «тунеядцы»
Горячие новости
Волгоградский единоросс заявил, что маленькие пенсии получают только «тунеядцы»
​Депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев, говоря о размере российских пенсий, заявил, что 8 тысяч рублей получают от государства только «тунеядцы и алкаши»
Путин заявил о значительном уменьшении терактов, но статистика это опровергает
Горячие новости
Путин заявил о значительном уменьшении терактов, но статистика это опровергает
Президент РФ Владимир Путин на недавней коллегии ФСБ заявил, что число преступлений террористической направленности за десять лет сократилось многократно – с 997 до девяти в прошлом году