Правительство Финляндии самораспустилось после провала реформы здравоохранения
Правительство Финляндии ушло в отставку после того, как стало ясно, что планы по реформированию системы здравоохранения реализованы не будут. О решении финского кабмина президенту страны Саули Ниинистё объявил премьер-министр Юха Сипиля
Правительство Финляндии ушло в отставку после того, как стало ясно, что планы по реформированию системы здравоохранения реализованы не будут. О решении финского кабмина президенту страны Саули Ниинистё объявил премьер-министр Юха Сипиля.
Глава государства принял отставку кабинета министров, попросив его выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет принято решение по формированию нового состава правительства.
Кстати, еще больший резонанс событию придает то обстоятельство, что финское правительство ушло в отставку буквально за месяц до выборов в парламент. Они пройдут 14 апреля.
Что касается провала реформы здравоохранения, ставшей причиной ухода правительства, премьер Сисиля на пресс-конференции пояснил, что это была «одна из важнейших задач кабмина», и лично он «очень расстроен» тем, что ее не удалось выполнить.
Согласно задуманной правительством реформе, груз госрасходов на медицину и социальную сферу должен был уменьшиться на 2,4% в ближайшие десять лет. Причина для реформы – недовольство муниципалитетов, для бюджетов которых ныне существующие объемы затрат на здравоохранение и социальные нужды становятся слишком обременительными, а зачастую и просто неподъемными.
Резюмируя сказанное на пресс-конференции, Юха Сисиля заявил, что виноват в провале реформы и он лично – поэтому никакого другого решения, кроме как уйти в отставку в этом случае быть не может.