Кортеж российского прьемера Медведева параллизовал целый район в центре Люксембурга
Блогер Рустем Адагамов сообщил в твиттере, что кортеж Дмитрия Медведева вечером 5 марта перекрыл движение в центре Люксембурга, где глава российского правительства находится с официальным визитом.
Блогер Рустем Адагамов сообщил в твиттере, что кортеж Дмитрия Медведева вечером 5 марта перекрыл движение в центре Люксембурга, где глава российского правительства находится с официальным визитом.
«Перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Все местные в шоке, никогда такого не видели», - написал блогер, добавив, что видео прислал ему знакомый, который живет в герцогстве. По словам Адагамова, премьер в этот момент ужинал в местном ресторане Masconi.
Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург с официальным визитом. Российский премьер уже встретился с Великим Герцогом Люксембургским Анри, а также провел переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.