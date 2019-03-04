Украине пригрозили отменой безвизового режима с ЕС из-за коррупции
Международная антикоррупционная организация Transparency International предупредила власти Украины о риске лишения страны безвизового режима с Евросоюзом
Международная антикоррупционная организация Transparency International предупредила власти Украины о риске лишения страны безвизового режима с Евросоюзом. Помимо этого Украина может лишиться поддержки от Международного валютного фонда из-за проблем с антикоррупционным законодательством в стране.
Руководитель TI Делия Феррейра Рубио призвала киевские власти назначить справедливое наказание украинским чиновникам, которые обвиняются в коррупции и незаконном обогащении.
Проблемы с Евросоюзом Украине прочат из-за недавнего решения Конституционного суда страны признать неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.
Ранее Евросоюз уже грозил Киеву отменить безвизовый режим из-за большого числа нелегальных мигрантов с украинскими паспортами, а также из-за нежелания властей страны бороться с коррупцией.