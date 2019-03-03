Сын скончавшейся от «Новичка» британки попросил Путина выдать «солсберецких отравителей»
В своем письме Эван Хоуп просит российского президента передать британским спецслужбам двух подозреваемых по делу, чтобы их допросили по делу об убийстве его матери
Сын гражданки Великобритании Дон Стерджес, которая скончалась в Эймсбери (находится в 10 км от Солсбери) в результате отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать британским властям разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские власти подозревают их в отравлении «Новичком» экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
В своем письме Эван Хоуп просит российского президента передать британским спецслужбам двух подозреваемых по делу, чтобы их допросили по делу об убийстве его матери. Свою просьбу он объяснил желанием добиться справедливости в расследовании гибели его матери, сообщает РБК со ссылкой на Sunday Mirror.
«Я в отчаянии. Путин - единственный человек, который может обеспечить справедливость. Мне нужна его помощь», - отметил Эван Хоуп.
Напомним, британка Дон Стерджес скончалась в июле 2018 года после того, как вместе со своим другом Чарли Роули получила дозу отравления. По версии британских спецслужб, Стерджес и Роули нашли флакон из-под духов, в котором находился «Новичок». Предположительно, отравители Сергея и Юлии Скрипаль выкинули остатки ядовитого вещества в соседнем с Солсбери Эймсбери.