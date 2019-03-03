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03 марта 10:03

Сын скончавшейся от «Новичка» британки попросил Путина выдать «солсберецких отравителей»

В своем письме Эван Хоуп просит российского президента передать британским спецслужбам двух подозреваемых по делу, чтобы их допросили по делу об убийстве его матери

Сын скончавшейся от «Новичка» британки попросил Путина выдать «солсберецких отравителей»
Фото: news.yandex.kz

Сын гражданки Великобритании Дон Стерджес, которая скончалась в Эймсбери (находится в 10 км от Солсбери) в результате отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать британским властям разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские власти подозревают их в отравлении «Новичком» экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В своем письме Эван Хоуп просит российского президента передать британским спецслужбам двух подозреваемых по делу, чтобы их допросили по делу об убийстве его матери. Свою просьбу он объяснил желанием добиться справедливости в расследовании гибели его матери, сообщает РБК со ссылкой на Sunday Mirror.

«Я в отчаянии. Путин - единственный человек, который может обеспечить справедливость. Мне нужна его помощь», - отметил Эван Хоуп.

Напомним, британка Дон Стерджес скончалась в июле 2018 года после того, как вместе со своим другом Чарли Роули получила дозу отравления. По версии британских спецслужб, Стерджес и Роули нашли флакон из-под духов, в котором находился «Новичок». Предположительно, отравители Сергея и Юлии Скрипаль выкинули остатки ядовитого вещества в соседнем с Солсбери Эймсбери.

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