Пылесос для умов русских ученых
Или почему четвертую волну эмиграции не могут остановить более 30 лет
После открытия железного занавеса с 1988 года официально стартовала четвертая волна эмиграции россиян, которая по масштабности превысила предыдущие три. За три десятилетия количество желающих уехать за границу не уменьшилось. По неофициальным данным, уже уехали 2,7 миллионов, десятая часть из них – это ученые, студенты последних курсов, подающие надежды в различных отраслях науки. Заграничные университеты открыто покупают талантливую молодежь «еще щенками» с тем, чтобы успеть запатентовать гениальные идеи русских. Причины, по которым ученые готовы «продать родину недорого» – по-прежнему экономические. Фундаментальной наукой в России не прокормишься, а всем хочется жить хорошо и достойно.
Качай мозг, ищи покупателя
Тенденция утечки мозгов из России привела к тому, что в 1996 году более 100 тысяч ученых, имеющих степень кандидат наук и выше, уехали в Израиль. Как следствие – сейчас это государство одно из лучших в медицинском обслуживании. Операции, которые помогают вылечить «безнадежных больных», лекарства, которые возвращают к жизни, комфорт и сервис. Как и четверть века назад, Земля обетованная с удовольствием принимает на работу молодых медиков, выпускников российских вузов. Не всех сразу допускают к операциям, но дают шанс подтвердить диплом, выучить язык, пройти практику в лучших клиниках, найти применение своим научным разработкам. Ждать подачек от государства годами, решающего – выделить финансирование или нет, чтоб поддержать перспективный метод, здесь не нужно. С руками и ногами талантливого молодого специалиста купят частные клиники, научные центры.
Азиатский феномен, благодаря которому ряд стран, которые еще в начале прошлого века плелись в экономическом хвосте, а уже в начале века нынешнего стали лидерами в развитии технологий, тоже зиждется на разработках российских ученых. Компании Кореи, Китая, Тайваня, с удовольствием берут на работу молодых IT-шников из России и стран бывшего СНГ. Кому-то предлагают переехать, кому-то готовы платить за работу из дома. При этом заказчики заинтересованы в постоянном сотрудничестве, зарплату платят вовремя, и доходом в 6-10 тысяч долларов для молодежи тут никого не удивишь. Не нужно ждать выслуги лет, писать в стол диссертации и тратить время на их защиту, чтоб доказать, что твои мозги чего-то стоят. Просто торгуй ими ежедневно и помогай азиатам выпускать регулярно на рынок новинки техники. Жилье, льготные кредиты, получение гражданства по упрощенным схемам – здесь стараются создать все условия, чтобы умненькие мальчики и девочки, сами зарабатывали, и другим давали.
Если знание Java, Net, iOS, Android, Scala на уровне, то с распростертыми объятиями примут в европейских компаниях. Дания, Великобритания, Германия обеспечат специалистам все условия для работы и развития. Под окнами чистеньких коттеджей никто не построит полигон для переработки мусора, не закроет школу и сад, даже в самом маленьком поселке, где работают иностранные специалисты. В магазинах полно еды и одежды на любой вкус и кошелек, а состояние дорог вызывает навязчивое желание, купить еще одну машинку, просто так, чтоб быстро ехать.
В европейских и американских университетах с удовольствием принимают профессоров из России, потому что их лекции нужны для студентов. Особенно те, которые касаются математических дисциплин. Потому что хорошие инженеры нужны этим странам. Для серьезного исследования найдется грант, и отчитываться за его использование в мэрии, у губернатора, в Минобрнауки не нужно. Нужны результаты, которые можно внедрить в жизнь.
«Для ученого всегда важны возможности реализации в профессиональной отрасли, признания среди коллег, поддержки в исследовательской деятельности. Невозможно заниматься серьезно фундаментальной наукой и месяцами ждать, пока государство найдет средства на покупку реактивов для проведения опытов. Говоря об оттоке ученых из России, следует признать, что brain-drain здесь имеет иной характер, чем, например, в странах третьего мира. Там развиваться невозможно из-за того, что нет среды, научной базы. В России по прежнему проблемы носят экономический характер», - говорит Сергей Левченко, сотрудник Института им. Фрица Хабера Общества Макса Планка.
Он эмигрировал в Германию в 1999 году, закончив МФТИ. А все потому, что в родном Старом Осколе даже на квартиру своими знаниями заработать не мог, не говоря уже о жилье в Москве, где сосредоточены научные лаборатории.
РАНовский квест для молодых российских ученых на родине
В прошлом году эмиграция молодых ученых из России превысила цифру 100 тысяч человек за год. Консервативный РАН забил в набат, и к премьеру и президенту полетели письма з разных уголков страны, с тем, чтобы приостановить этот поток. Открытые обращения полетели так же из стран, куда в 70-е уехали ученые из бывшего СССР. И если те, кто уже достиг почета и статуса за рубежом ратуют за приостановление научной миграции по той причине, что боятся конкуренции, то отечественные ученые мужи пишут по причине, что «за державу обидно». В правительстве задумались над тем, чтоб «не пущать», но экономически ситуация остается плачевной.
«В составе РАН – те, кому давно за 70. И уходить на покой они не собираются. Получить государственный грант могут только те, кто понимает многозначность слова «откат». Если в конце 90-х на фундаментальную науку выделяли 2% ВВП страны, то сейчас это 0,2%. Зарплаты у ученых со степенью достигли эквивалента 1000 долларов, но за ту же работу молодым специалистам в США предлагают 5-7 тысяч. При таких условиях остановить молодых и талантливых ученых и оставить в стране можно только насильно. Но насильно мил не будешь», – рассказывает один из ученых из Санкт-Петербурга.
Строить инновационную экономику, курс на которую наметило правительство, просто не с кем. Интересно, что 65-летний ученые из Европы и Америки согласны вернуться на работу в российские вузы. А все потому, что в этом возрасте в этих странах выход на пенсию обязателен. В то время, как пенсионная реформа в России, предполагает, что работать можно до «гробовой доски». Они претендуют на достойную зарплату, и опять отнимают шанс у молодых и талантливых. В ряде НИИ это понимают, и ограничивают прием бывших соотечественников на работу.
Даже относительно молодые ученые, вернувшиеся из США и Европы на Родину, такие как биолог Константин Северинов, генетики Ирена Артамонова и Егор Базыкин, признают, что бюрократизм ставит палки в колеса развитию отечественной науки. Грантовые средства поступают во второй половине года, значит освоить их нужно не за год, а за 6 месяцев, за это время нужно успеть провести тендеры, на закупку оборудования и отчитаться в десятки организаций. Общий бюджет Гарварда – 1 млрд долларов, а у РАНа 30 млрд. рублей. Оборудование в НИИ обновлялось в прошлом веке. В таких условиях нормально работать могут только фанатики, признают ученые с мировым именем, покинувшие страну.
Как остановить отток научного потенциала
В отечественных НИИ умело жонглируют цифрами, поясняя, что ряд сотрудников уезжают за границу не для занятий наукой, а для того, чтобы стать низкоквалифицированным персоналом. Но это служит слабым утешением. Когда кандидат наук, уехавший в США, понимает, что ему на работу в автосервисе платят в месяц столько, сколько дома он не зарабатывал за год, он не хочет на Родину, он хочет остаться, чтобы дать шанс своим детям, считают эксперты.
«Вчерашние школьники, победители всевозможных олимпиад, попадая на учебу в отечественные университеты понимают, что их идеи могут быть реализованы только, если они попадут на стажировку за границу. Там современное оборудование, там свобода в проведении экспериментов, потому часто клиентами компании «Второй паспорт» становятся студенты, которые хотят зарекомендовать себя за границей в молодом возрасте, чтоб получить шанс на работу и достойную зарплату. Если правительство начнет ограничивать выезд талантливых молодых ученых и студентов, то, по моим прогнозам уезжать начнут еще школьниками, чтобы не упустить возможность », – рассказывает Юрий Моша, руководитель компании «Второй паспорт».
Возродить отечественную науку и промышленность поможет только кардинальная реформа, которая искорени бюрократизм, обновит состав РАН, введет льготы для молодежи, стремящейся заниматься наукой. А пока Россия теряет кадры, ведь ежегодно расходы на науку уменьшаются, и быть умным и чувствовать себя при этом комфортно, можно где угодно, но не в стенах отечественных лабораторий и НИИ.