Конгресс США предложил ввести новые санкции из-за убийства Бориса Немцова
В Конгресс США внесли резолюцию, которая предполагает введение новых антироссийских санкций. Документ поступил на рассмотрение конгресса в годовщину смерти Российского политического деятеля
В Конгресс США внесли резолюцию, которая предполагает введение новых антироссийских санкций из-за убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году. Документ поступил на рассмотрение конгресса в годовщину смерти политического деятеля.
Резолюцию подготовили глава комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгель от Демократической партии и сенатор Майкл Маккол от Республиканской партии, сообщает Znak.com.
Конгрессмены считают, что российские власти скрывают подробности убийства Бориса Немцова, в частности, имя заказчика преступления. Американские законодатели выступают за проведение независимого международного расследования резонансного убийства. Резолюция также включает введение санкций в отношении причастных к смерти Немцова лиц.
«Теперь он [Немцов] пополнил длинный список храбрых журналистов, гражданских активистов и политических оппонентов, убитых приспешниками [президента России Владимира] Путина в их стремлении заставить замолчать всех критиков Кремля и искоренить любую предполагаемую угрозу авторитарному режиму Путина», - заявил сенатор Элиот Энгель.
Напомним, российские следователи до сих пор не установили организатора и заказчика убийства Бориса Немцова. Исполнители убийства получили сроки от 11 до 20 лет лишения свободы.