В Германии племянника Дмитрия Киселева судят за участие в войне на Донбассе
Земельный суд Мюнхена начал судебный процесс над гражданином Германии Сергеем Киселевым, который приходится племянником ведущему телеканала «Россия» Дмитрию Киселеву. Сергея Киселева обвиняют в прохождении подготовки для участия в военном конфликте
Земельный суд Мюнхена начал судебный процесс над гражданином Германии Сергеем Киселевым, который приходится племянником ведущему телеканала «Россия» Дмитрию Киселеву. Сергея Киселева обвиняют в прохождении подготовки для участия в военном конфликте на востоке Украины.
Представитель следствия сообщил, что проверку в отношении Сергея Киселева начали в 2016 году после выхода интервью главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева белорусским журналистам. В этом интервью телеведущий признался, что в боевых действиях на Донбассе участвует его племянник, проживающий в Германии.
Сергей Киселев был задержан на территории Болгарии в 2018 году по запросу германских властей.
Телеканал RTVi сообщает, что Сергей Киселев уже признал вину в подготовке к участию в боях, но «никого не убивал». При этом дядя обвиняемого в интервью ANNA-News заявил, что его родственник воевал под Донецком и «стрелял из гранатомета по украинской бронетехнике».