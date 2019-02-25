Власти ОАЭ договорились с банками о списании долгов граждан на 98 млн долларов
Руководство страны провело переговоры с 13 банками, в ходе которых была достигнута договоренность о списании долгов граждан на общую сумму 98 млн долларов
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) добились списания долгов 3000 граждан перед банками.
Руководство страны провело переговоры с 13 банками, в ходе которых была достигнута договоренность о списании долгов граждан на общую сумму 98 млн долларов, сообщают «Ведомости».
Власти ОАЭ объяснили данное решение стремлением обеспечить достойную жизнь для всех граждан страны.
Глава верховного комитета фонда урегулирования задолженностей Джабер Мохаммад Ганем Аль-Сувейди поблагодарил все банки, согласившиеся на сотрудничество, за содействие.