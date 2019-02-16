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16 февраля 09:21

Страны ЕС согласовали антироссийские санкции из-за конфликта в Керченском проливе

В санкционный список войдут 8 человек, которые непосредственно причастны к задержанию военных кораблей и членов экипажа, а также судьи, принявшие решение об аресте граждан Украины

Страны ЕС согласовали антироссийские санкции из-за конфликта в Керченском проливе

Дипломаты стран Евросоюза согласовали введение персональных санкций в отношении ряда российских граждан в связи с конфликтом в Керченском проливе.

Предполагается, что в санкционный список войдут 8 человек, которые непосредственно причастны к задержанию военных кораблей и членов экипажа, а также судьи, принявшие решение об аресте граждан Украины. Фигурантам списка запретят въезд в страны ЕС, а их счета в этих странах будут заморожены.

В свою очередь власти США намерены ввести аналогичные санкции против 24 сотрудников ФСБ, которые причастны к «агрессии против украинцев».

Резонансный инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Пограничники ФСБ России задержали три корабля ВМС Украины. Украинские корабли не реагировали на требования остановиться и выполняли опасные маневры. Сейчас под арестом находятся 24 украинских гражданина.

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