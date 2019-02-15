Японские власти пообещали отменить визы для российских граждан
Власти Японии рассмотрят вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для российских граждан. Визовый вопрос глава МИД Японии Таро Коно обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече в понедельник, 18 февраля
Власти Японии рассмотрят вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для российских граждан. Визовый вопрос глава МИД Японии Таро Коно обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече в понедельник, 18 февраля.
Согласно плану японских властей, российские граждане смогут въезжать в Японию без визы на срок до 90 дней. Но для этого туристам необходимо будет заблаговременно зарегистрировать данные загранпаспортов в посольстве.
В Токио рассчитывают, что смягчение визового режима смягчит позицию России в вопросе заключения мирного договора между странами, который до сих пор не подписан из-за разногласий о принадлежности Курильских островов.