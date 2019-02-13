США и Евросоюз готовят санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе
Власти США и Евросоюза готовят новый пакет антироссийских санкций из-за резонансного инцидента в Керченском проливе. При этом Великобритания считает, что объявить о новых ограничениях в отношении России нужно уже в ближайшее время
Власти США и Евросоюза готовят новый пакет антироссийских санкций из-за резонансного инцидента в Керченском проливе. При этом Великобритания считает, что объявить о новых ограничениях в отношении России нужно уже в ближайшее время.
О подготовке санкций против России сообщили Sky News и Financial Times. После этого курс рубля упал в ходе торгов на Московской бирже упал почти на 60 копеек к доллару и евро, сообщают «Ведомости».
Источники Financial Times сообщают, что санкции будут направлены против конкретных российских граждан и компаний, которые причастны к захвату украинских военных кораблей.
Напомним, пограничники задержали в Керченском проливе три военных украинских корабля за попытку войти в российские воды. Всего было задержано 24 гражданина Украины. Сейчас все они находятся под арестом.