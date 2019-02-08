Не будем наблюдать?
Выборы на Украине без российских наблюдателей – это что? Это выборы? Это фарс? Или это вообще не имеет значения? А президент Украины будет легитимен без слов одобрения со стороны российских наблюдателей?
Вообще, положа руку на сердце, российские наблюдатели на Украине есть! Они там есть уже пять лет. И наблюдают за происходящим в соседней стране через оптические прицелы и линзы биноклей. То, за чем они там наблюдают, не является выборами – это правда. Зато наблюдателей этих много. Они прибыли туда без приглашения, они прибыли туда без мандата ОБСЕ, они вообще делают вид, что их там нет или они там проводят отпуск в комуфляже. Но так или иначе, наблюдательную миссию эти люди выполняют и выполняют с лихвой.
Поэтому возмущение России, что кого-то куда-то не пустили и не дали мандаты – просто забавно. Даже с точки зрения здравого смысла: две страны воюют, в одной из них проходят выборы, а другая хочет на эти выборы послать кого-то, чтобы оценить, насколько выборы прошли успешно и честно. Мы с Украиной враги. Каким же образом враг может давать оценку вашим выборам? Хотя посмотреть там есть на что.
Конечно, ощущение хаоса от украинского процесса присутствует. Комики в роли фаворитов, список кандидатов на несколько страниц, срач и компромат – все в наличии. Но неужели это хуже, чем у нас? Когда кандидат на веки вечные один, а остальные нужны чисто чтобы заполнить листочек какими-то именами. У нас нет хаоса, у нас есть стабильность. Стабильность, смысл которой в том, чтобы ничего не менялось, никуда не развивалось, чтобы всё закоченело и присохло. А на Украине – все-таки жизнь, живой процесс. Страна болеет, но пытается выздороветь. Спотыкается, падает, опять падает и снова спотыкается, ходит кругами, выдвигает по новой старых героев, но все-таки это признаки жизни. И за этим действительно интересно наблюдать.
Но нашим наблюдателям там делать нечего. Мы не вправе давать моральные оценки украинским выборам, пока ведем против этой страны войну. Мы не можем давать советы, как проводить честные выборы, потому что сами не проводим честных выборов. И украинским опытом воспользоваться не сумеем, потому что все эти годы последовательно идем к тому, чтобы выборы из демократического процесса превратились в ритуал. Поэтому нашим наблюдателям действительно нечего наблюдать на Украине. И в первую очередь тем, которые наблюдают через оптические прицелы и линзы биноклей.