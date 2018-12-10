Французские спецслужбы проверят версию о причастности России к топливным протестам в стране
Спецслужбы Франции начали расследование по факту возможного вмешательства России в массовые протесты и беспорядки «желтых жилетов» выступающих против повышения налога на топливо
Французские спецслужбы начали расследование по факту возможного вмешательства России в массовые протесты и беспорядки «желтых жилетов», которые выступают против повышения налога на топливо. Информацию о расследовании подтвердил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Глава французского МИДа в беседе с агентством Bloomberg заявил, что до окончания расследования он воздержится от комментариев.
Поводом для расследования послужили данные организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy) о том, что около 600 аккаунтов в соцсети Twitter, которые были замечены в «пропаганде взглядов Кремля» среди жителей США и Великобритании, стали активно писать о ситуации во Франции и расширять использование хештега #giletsjaunes («желтые жилеты»).
Bloomberg в свою очередь отмечает, что российское информагентство Sputnik и телеканал RT активно освещают топливные протесты и беспорядки во Франции, также подчеркивают, что французские силовики якобы недовольны политикой президента Эмманюэля Макрона и хотят поддержать «желтые жилеты», что, не соответствует действительности.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) также заявила, что российские спецслужбы могут иметь отношение к организации топливных протестов во Франции. В качестве доказательства Киев обнародовал фотографию, на которой двое участников французских протестов демонстрируют флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики.