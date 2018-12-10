Британские следователи заявили о «российском следе» в смерти бизнесмена Перепеличного
Следователи по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери получили доказательства причастности Москвы к смерти бизнесменов Александра Перепеличного и Скота Янга
Власти Великобритании заявили о возможной причастности России к нескольким резонансным смертям, которые произошли за последние несколько лет.
По данным издания The Sunday Times, следователи по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери получили доказательства причастности Москвы к смерти бизнесменов Александра Перепеличного и Скота Янга.
В ходе расследования выяснилось, что российские разведчики приезжали в Великобританию в то время, когда произошли смерти указанных людей. В ближайшее время случаи гибели бизнесменов Перепеличного и Янга будут переквалифицированы в «подозрительные» и по ним назначат новое расследование.
В отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Лондон официально обвинил Москву. По версии британских следователей, преступление совершили сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Позже Bellingcat и The Insider выяснили, что Боширов является сотрудником военной разведки Анатолием Чепигой, а Петров - военным врачом Александром Мишкиным.
Бизнесмен Александр Перепеличный скончался в 2012 году в британском Вейбридже. Предположительно, он был отравлен растением гельземием. Перепеличный сотрудничал с европейскими властями по делу о гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского.
Скот Янг скончался в 2014 году. По одной из версий его кончина связаны с гибелью опального российского олигарха Бориса Березовского.