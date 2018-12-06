Власти Великобритании приостановили выдачу виз в обмен на инвестиции
Власти Великобритании приостановили выдачу так называемых «виз инвесторов», которые ранее могли получить состоятельные иностранцы. Лондон обещает возобновить оформление инвестиционных виз в 2019 году, но уже по более жестким правилам
Власти Великобритании приостановили выдачу так называемых «виз инвесторов», которые ранее могли получить состоятельные иностранцы. Лондон обещает возобновить оформление инвестиционных виз в 2019 году, но уже по более жестким правилам.
Действующий в Великобритании инвестиционные визы первого уровня (Tier 1) разрешают иностранным гражданам в обмен на инвестиции получить вид на жительство в стране. Через 2, 3 или 5 лет (в зависимости от размера инвестиций) иностранец может претендовать на постоянное место жительства, а затем и на получение гражданства.
The Times сообщает, что выдача «виз инвестора» была приостановлена из опасений, что инвестиции в британский бизнес и недвижимость могут использоваться иностранцами для отмывания незаконно полученных средств.
Чаще всего инвестиционные визы получали граждане Китая и России. Так, за последние 12 месяцев визу получили 115 граждан Китая, 38 граждан России, 28 гонконгцев, 20 турков и 19 американцев, сообщает РБК.
В 2019 году выдача инвестиционных виз возобновится, но перед оформлением документов незаинтересованные британские фирмы будут проводить аудит финансового состояния заявителей. В Лондоне уверены, что ужесточение правил позволит предотвратить въезд в страну лиц, сколотивших состояние преступным путем.