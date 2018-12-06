Власти Египта оказались не в восторге от российских вертолетов Ка-52
Власти Египта оказались недовольны качеством российских вертолетов Ка-52 и решили закупить новые машины в Америке. Госдепартамент США в конце ноября одобрил сделку с Каиром
Власти Египта оказались недовольны качеством российских вертолетов Ка-52 и решили закупить новые машины в Америке. Госдепартамент США в конце ноября одобрил сделку с Каиром.
В 2015 году российская государственная корпорация Рособоронэкспорт (входит в «Ростех») заключила контракт с Египтом на поставку 46 вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Из 46 машин Египет получил пока только 12. Первая партия из трех вертолетов поступила в середине 2017 года, однако власти страны остались недовольны их техническими характеристиками.
«Росбалт» со ссылкой на Defense Blog сообщает, что у российских вертолетов имелись проблемы с силовыми установками, авионикой, навигационными системами и системами ночного видения. Во время полета машины теряли мощность в условиях жаркого климата, а ошибки авионики и системы навигации могли привести к катастрофе.
Теперь контракт с Россией на поставку остальных вертолетов оказался под угрозой. Египет планирует заказать 10 американских вертолетов AH-64E Apache, двигатели и запчасти к ним.