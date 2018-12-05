Члены НАТО обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
В Брюсселе состоялась встреча министров стран-членов НАТО. Участники мероприятия обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
В Брюсселе состоялась встреча министров стран-членов НАТО. Участники мероприятия обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за проведения работ по созданию ракеты 9М729.
«Мы поддерживаем заявление США, что Россия нарушает свои обязательства по договору», - говорится в совместном заявлении иностранных министров.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Москва в течение 60 дней не вернется к исполнению ДРСМД, то американцы выйдут из этого соглашения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Россия в полной мере соблюдает положение договора. В свою очередь сенатор Франц Клинцевич в беседе с «Интерфаксом» назвал заявление американской стороны «враньем» и добавил, что у ракеты 9М729 дальность менее 500 километров.