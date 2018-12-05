Власти Украины объявили в розыск участников операции в Керченском проливе
Власти Украины объявила в розыск заместителя главы Пограничной службы ФСБ России. Вместе с ним в розыск объявлены начальник крымского погрануправления ФСБ и еще шестеро россиян
Власти Украины объявила в розыск заместителя главы Пограничной службы ФСБ России Геннадия Медведева. Вместе с ним в розыск объявлены начальник крымского погрануправления ФСБ Сергей Станкевич и еще шестеро россиян, который участвовали в задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.
В сообщении Генпрокуратуры Украины говорится, что Геннадия Медведева, Сергея Станкевича, капитанов Руслана Ромашкина, Андрея Шеина, Алексея Шатохина, А. Саляева, Андрея Шипицына и Сергея Щербакова подозревают в «ведении агрессивной войны или агрессивных военных действиях», а также в совершении преступления по предварительному сговору. Андрею Шипицыну также инкриминируют покушение на убийство украинских граждан.
В список на розыск могут попасть еще десять военнослужащих Черноморского флота России, погранслужбы ФСБ, ВВС и ПВО.
Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три военных украинских корабля, на борту которых находилось 24 человека. В ходе задержания российские силовики применили стрельбу, поскольку экипажи кораблей совершали опасные маневры и отказывались подчиняться. В настоящее время все задержанные на кораблях находятся под арестом.
В связи с инцидентом в Керченском проливе киевские власти ввели военное положение и запретили въезд на Украину российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.