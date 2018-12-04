24 моряка
Я не понимал, для чего держали в заключении Надежду Савченко и делали из нее новую Жанну д'Арк? Я не понимал и не понимаю, зачем посадили Олега Сенцова и превратили его в мировую знаменитость? И тем более не понимаю теперь, для чего мы заперли в СИЗО сразу 24 украинских моряка. Должна же быть какая-то цель! Кроме того, чтобы создать Украине новых мучеников и героев и дать возможность без конца говорить о них Порошенко и его пропаганде, которая немногим лучше нашей.
Что нам ответят и так понятно. Мол, есть закон, и незаконное пересечение границы. Уже слышал я и про «вторжение на российскую территорию» и даже про акт «агрессии»! Ну, конечно! Два катера и буксир и две дюжины моряков – вот они-то и вторглись в Россию с актом агрессии. Куда же они прорывались, эти отчаянные хлопцы? Хотели взять под контроль Азовское море и удерживать до подхода кораблей НАТО? Мечтали прорваться к Дону, а там подняться вверх по реке до Тульской области, а там на электричке до Москвы рвануть, чтобы дальше подойти к Кремлю и стрелять по нему из пулемета, как «Аврора» по Зимнему?
Хорошо, предположим, что украинские корабли намеренно нарушили границу с целью провокации – всё может быть, история мутная. Но ясно же, что у катера и буксира есть командир, а есть простые матросы, которые где-то в кочегарке копошатся, выполняют приказ и понятия не имеют, куда и зачем их направило начальство. Эти-то за что отвечать будут? Строго говоря, и командиры этих кораблей тоже выполняли приказ, и судить их строго не стоит. Ведь никто же не пострадал, кроме самих украинцев с протараненным буксиром, ссадинами и синяками. Россия сильная держава – в сравнении с Украиной так сто процентов. Черноморский флот у нас хилый, но даже он на порядок мощнее всего флота Украины, у которой и других морей, кроме Черного и Азовского нет. Можно сделать широкий жест, отпустить людей, да и катера эти нам нафиг не сдались. Великодушие – как раз и есть признак силы. А мелочная мстительность всегда характерна для слабаков, не уверенных в себе. А как же закон? А закон в России категория условная.
Законы всякий раз трактуются в соответствии с целесообразностью. Поймали рэпера, потом послушали в Администрации президента его песни – и отпустили. Поймали украинских моряков, почесали темя и отправили их по домам. А сейчас их запрут, потом устроят суд, потом будут ежедневные протесты, потом гневная реакция мирового сообщества, потом какие-нибудь еще санкции, потом то, потом сё. Вот нам же никакого навару с этого! Разве что сказать, что наш доблестный флот предотвратил вероломное нападение и выиграл морское сражение и потом придумать новую памятную дату и объявить это Керченский чудом и праздновать всероссийский выходной.