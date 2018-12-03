Паспорт гражданина Объединенных Арабских Эмиратов признали самым «мощным»
Паспорт гражданина ОАЭ возглавил ежегодный рейтинг паспортов по версии Passport Index. «Мощность» паспорта определяется по принципу безвизового доступа граждан той или иной страны в другие государства
Паспорт гражданина Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) возглавил ежегодный рейтинг паспортов по версии Passport Index. «Мощность» паспорта определяется по принципу безвизового доступа граждан той или иной страны в другие государства.
Гражданин ОАЭ можно въехать в 167 стран, не получая визу. На втором месте рейтинга оказались паспорта Сингапура и Германии. Граждане этих стран имеют право безвизового въезда в 166 стран.
Третье место разделили Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США. С паспортами указанных стран может без визы посетить 165 стран.
Российский паспорт занимает 38-е место в рейтинге. Россияне могут без визы посетить 116 стран. Из них в 37 странах виза будет выдана по прибытии.
Аутсайдерами рейтинга стали паспорта Афганистана (29 стран), Ирака (32 страны), Пакистана (35 стран), Сирии (36 стран) и Сомали (38 стран).
Между тем, эксперты Henley & Partners считают паспорт гражданина ОАЭ переоцененным и поставили на первое место японский паспорт. В компании отметили, что японцы могут въезжать без виз в 190 стран мира, сообщает РБК.
В рейтинге Henley & Partners паспорт гражданина ОАЭ разделил 21-е место с Израилем и Барбадосом. По нему можно въехать без визы в 161 страну.
Россия в альтернативном рейтинге заняла 47-ю строчку с показателем 119 стран без визы.