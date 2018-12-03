США выразили готовность ввести вторую часть санкций против России из-за «дела Скрипаля»
Американские власти до конца текущего года могут ввести вторую часть антироссийских санкций в рамках «дела Скрипаля». Об этом сообщили в Госдепартаменте США
Американские власти до конца текущего года могут ввести вторую часть антироссийских санкций в рамках «дела Скрипаля». Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Первая часть санкций из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была введена 27 августа 2018 года. После этого Вашингтон дал Москве 90 дней на выполнение некоторых условий. Отведенный срок закончился, но пока власти США не приняли окончательного решения относительно новых антироссийских санкций.
Вторая часть санкций предусматривает снижение уровня двусторонних дипломатических отношений или их приостановку, полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продуктов питания, запрет на ввоз российских товаров в США, включая нефть и нефтепродукты. Еще одна санкционная мера касается лишения российских авиакомпаний, которые контролируются правительством, права на посадку в аэропортах США.