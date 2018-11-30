Власти Украины запретили российским мужчинам въезжать в страну
Власти Украины запретили въезд в страну российским гражданам мужского пола. Исключения сотрудники пограничной службы могут сделать только в случае, если поездка на Украину носит «гуманитарный характер»
Власти Украины запретили въезд в страну российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Исключения сотрудники пограничной службы могут сделать только в случае, если поездка на Украину носит «гуманитарный характер».
Президент страны Петр Порошенко объяснил введенный запрет тем, чтобы Москва «не формировала в Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ».
Глава Государственной приграничной службы Петр Цигыкал добавил, что запрет российским мужчинам въезжать на территорию страны введен в рамках действующего режима военного положения. Последний был введен после задержания российскими пограничниками трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Все находившиеся на кораблях украинские граждане, включая сотрудников СБУ, находятся под арестом.