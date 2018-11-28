Украинские власти ввели ограничения для россиян на границе после инцидента в Керченском проливе
Глава Херсонской областной администрации Андрей Гордеев в беседе с украинским изданием УНН сообщил, что пропускные пункты «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар» работают в режиме ограниченного пересечения для граждан РФ
Власти Украины после инцидента в Керченском проливе ввели ограничения для российских граждан на контрольно-пропускных пунктах в Херсонской области, которая граничит с республикой Крым.
Глава Херсонской областной администрации Андрей Гордеев в беседе с украинским изданием УНН сообщил, что пропускные пункты «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар» работают в режиме ограниченного пересечения, который распространяется только на граждан РФ.
Официально в Киеве не связывают эти ограничения с очередным обострением российско-украинских отношений на фоне инцидента в Керченском проливе.
Одновременно с этим агентство ТАСС сообщает, что украинские пограничники не впустили в страну 35 российских граждан, которые прилетели из Минска.
Напомним, в минувшее воскресенье в Керченском проливе сотрудники погранслужбы ФСБ задержали с применением оружия три корабля ВМС Украины, которые вошли в российские воды и совершали опасные маневры. В связи с инцидентом в нескольких областях Украины было введено военное положение.