Российские журналисты пострадали во время «топливных» беспорядков во Франции
Журналисты французской редакции российского телеканала RT пострадали во время массовых беспорядков в Париже, поводом для которых стало решение властей повысить акцизы на бензин и ввести экологический налог на топливо
Журналисты французской редакции российского телеканала RT пострадали во время массовых беспорядков в Париже, поводом для которых стало решение властей повысить акцизы на бензин и ввести экологический налог на топливо.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в Twitter, что оператор получил травму головы, корреспондент - ожоги, а в стрингера попал камень.
Акции протеста и беспорядки прошли в минувшую субботу по всей Франции. Общее число участников оценивается в 106 тысяч человек. В Париже на улицы вышли не менее 8 тысяч человек. На Елисейских полях манифестанты устроили погромы и поджоги.
Правоохранительные органы задержали за участие в парижских беспорядках более 40 человек. По всей стране было задержано 130 человек.
Акции протеста во Франции против повышения налога на топливо проходят с 20 ноября. Символом протеста стали «желтые жилеты». Общее число пострадавших превысило 400 человек.