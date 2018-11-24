Родственники жертв авиакатастрофы на Донбассе подали в суд на Россию
Родственники погибших пассажиров рейса MH17 Амстердам – Куала-Лумпур подали иски против России в ЕСПЧ. Заявители считают, что Москва виновата в авиакатастрофе и пытается препятствовать расследованию
Родственники погибших пассажиров рейса MH17 Амстердам – Куала-Лумпур подали иски против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Заявители считают, что Москва виновата в авиакатастрофе и пытается препятствовать расследованию.
Иски в ЕСПЧ подали родственники 55 граждан Нидерландов, погибших при крушении самолета «Малазийских авиалиний». Всего авиакатастрофа в Донецкой области унесла жизни 298 человек. Заявители обвиняют Россию в уничтожении самолета, препятствовании дальнейшего расследования и предоставлении сведений о трагедии, которые в ходе расследования не нашли подтверждения.
Юрист, представляющий интересы потерпевших отметил, что судебное разбирательство по данному делу в ЕСПЧ может продлиться 5-7 лет. В Страсбургский суд родственники погибших решили обратиться в связи с тем, что российские суды, скорее всего, не приняли бы их иски к рассмотрению.
«Судебные разбирательства в России в этом случае очень проблематичны, поэтому мы идем прямо в Европейский суд», - отметил юрист.
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донецкой области в июле 2014 года. В это время на востоке Украины велись активные военные действия.
Международная следственная группа установила, что малазийский «Боинг» был сбит ракетой, выпущенной из комплекса «Бук». Данный комплекс был предоставлен ополченцам Донбасса российской стороной, а затем вывезен обратно. Российские власти свою причастность к авиакатастрофе отрицают и считают, что в трагедии виновата Украина.