Во Франции сотни тысяч автомобилистов вышли на акции протеста из-за повышения налога на топливо
Во Франции уже несколько дней продолжаются массовые акции автомобилистов, которые протестуют против планов властей повысить налог на бензин и дизельное топливо
Во Франции уже несколько дней продолжаются массовые акции автомобилистов, которые протестуют против планов властей повысить налог на бензин и дизельное топливо на 2,9 и 6,5 процентов соответственно.
В минувшие выходные в акциях протеста в разных городах страны приняли участие не менее 300 тысяч человек. Символом протеста стали светоотражающие жилеты, в которые облачаются манифестанты.
Протестующие перекрывают дороги, в результате чего полиция применяет против них слезоточивый газ. По данным французских СМИ, пострадало около 400 человек. Также сообщается о гибели 60-летней участницы митинга – ее сбила женщина, которая везла дочь к врачу.
В понедельник, 19 ноября, автомобилисты приступили к блокировке топливных хранилищ, сообщает РБК.
Власти Франции объяснили повышение налога на топливо борьбой с загрязнением окружающей среды. При этом за последний год топливо в стране выросло в цене на 10–15%.