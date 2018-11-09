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09 ноября 00:23

Авиационные власти США предупредили о возможных неполадках у 246 самолетов Boeing 737 Max

Одновременно с этим корпорация Boeing направила авиакомпаниям уточненную инструкцию по Boeing 737 Max в связи с крушением лайнера данного типа авиакомпании Lion Air

Федеральная авиационная администрация США (FAA) предупредила авиакомпании о возможных технических неполадках 246 новых пассажирских самолетов Boeing 737 Max. В сообщении ведомства говорится о проблемах с датчиками контроля полета, которые могут привести к авиакатастрофе. Отметим, что данное предупреждение поступило спустя несколько дней после крушения в Индонезии лайнера аналогичного типа.

По данным FAA, неполадки в работе датчика контроля полета могут возникнуть у 246 Boeing 737 Max. Из них 45 лайнеров эксплуатируют американские авиакомпании.

По данным специалистов, датчик может передавать ложные ведения о полете. В свою очередь ошибочные данные могут привести к трудностям в управлении лайнером, чрезмерному опусканию носа самолета, потере высоты и столкновению с землей, сообщает «Дождь».

Одновременно с этим корпорация Boeing направила авиакомпаниям уточненную инструкцию по Boeing 737 Max в связи с крушением лайнера данного типа авиакомпании Lion Air у берегов индонезийского.

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 Max упал в Яванское море через 13 минут после взлета. В авиакатастрофе погибли 189 человек. По предварительным данным, пилоты получали ошибочные сведения о скорости и высоте лайнера.

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