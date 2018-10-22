Россия ввела новые санкции против Украины в ответ на недружественные действия
Владимир Путин подписал указ о введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины. Санкции вводятся в качестве ответной меры на недружественные действия Киева в отношении россиян и российских компаний
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины. в указе говорится, что санкции вводятся в качестве ответной меры на недружественные действия Киева в отношении россиян и российских компаний.
Правительство в кратчайшие сроки должно составить список украинских юридических и физических лиц, на которых будут распространяться санкции, а также определить, в чем будут выражаться эти санкции.
Российские законодательство относит к числу ответных мер на недружественные действия со стороны иностранных государств прекращение или приостановку сотрудничества, запрет на ввоз в России тех или иных товаров, а также вывоз в эту страну товаров российского производства.
В России уже действует запрет на ввоз в страну ряда товаров, произведенных на Украине. Еще один запрет касается транзита украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию.