Генсек НАТО потребовал от России прекратить осуществление кибератак «по всему миру»
Заявление генсека альянса последовало после сообщений о высылке из Нидерландов российских граждан, которые пытались осуществить хакерскую атаку на серверы Организации по запрещению химического оружия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России с призывом прекратить попытки подрыва норм международного права и институтов, в том числе с помощью проведения кибератак. Заявление генсека альянса последовало после сообщений о высылке из Нидерландов российских граждан, которые пытались осуществить хакерскую атаку на серверы Организации по запрещению химического оружия.
Йенс Столтенберг заявил, что Москва должна прекратить «свое безответственное поведение, включая применение силы против соседних государств, попытки вмешательства в выборы и масштабные кампании по дезинформации».
По данным голландских властей, сотрудники российской военной разведки пытались провести хакерскую атаку на лабораторию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и выкрасть информацию по делу о крушении малазийского пассажирского самолета в Донецкой области в 2014 году. Четырех российских силовиков выслали с территории Нидерландов.
В Министерстве иностранных дел России связали новые обвинения с «западной шпиономании», которая в последнее время стремительно набирает обороты. Представитель ведомства заявил РИА Новости, что Россия входит во все структуры организации и имеет доступ к необходимым документам, поэтому взламывать что-либо у них нет необходимости.