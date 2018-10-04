Власти Нидерландов заподозрили четырех россиян в попытке взломать серверы ОЗХО
Власти Нидерландов выслали из страны четырех российских граждан, которые пытались провести кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Власти Нидерландов выслали из страны четырех российских граждан, которые пытались провести кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Россиян депортировали еще в апреле 2018 года, но известно об этом стало только сейчас.
Голландские власти сообщили, что высланные россияне являются сотрудниками ГРУ (Главное управление генштаба ВС России). Это Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. При себе у них имелись дипломатические паспорта, сообщает «Дождь».
Россиянам инкриминируют попытку взломать сеть Wi-Fi организации. Ноутбук одного из задержанных был связан с различными странами, в том числе с Малайзией.
Голландское издание NOS сообщает, что россияне пытались получить информацию о международном расследовании крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области. По версии Украины и Запада, вина за эту авиакатастрофу лежит на России.