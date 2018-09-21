Власти США внесли в санкционный список еще 33 россиянина и компании из РФ
Госдепартамент США в четверг, 20 сентября, одобрил введение санкций в отношении еще 33 российских компаний, бизнесменов и чиновников, которые связаны со сферой оборонно-промышленного комплекса
Госдепартамент США в четверг, 20 сентября, одобрил введение санкций в отношении еще 33 российских компаний, бизнесменов и чиновников, которые связаны со сферой оборонно-промышленного комплекса.
Фигурантам санкционного списка инкриминируют связь с российской разведкой или оборонным комплексом.
Власти США ввели ограничения в отношении частной военной компании Вагнера, логистической компании Минобороны РФ «Оборонлогистика», авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре (КНААПО), компании «Конкорд Кейтеринг», «Конкорд Менеджемент и Консалтинг» и Агентства интернет-исследований. Последние три компании связывают с ресторатором и «другом президента России» Евгением Пригожиным, который ранее уже попал в санкционный список.
В санкционный список попали начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместитель Сергей Гизунов, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александр Крылов, Сергей Полозов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.
Указанные лица, кроме Коробова и Гизунова, работали в Агентстве интернет исследований, которое власти США считают причастным к вмешательству в ход американских выборов.