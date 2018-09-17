Британские власти не могут ввести против России санкции из-за процедуры Brexit
Власти Великобритании планируют ввести санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом, но не могут этого сделать до завершения процедуры Brexit (выход страны из Евросоюза)
Власти Великобритании планируют ввести санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом, но не могут этого сделать до завершения процедуры Brexit (выход страны из Евросоюза).
Глава Министерства безопасности Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию The Telegraph сообщил, что речь идет о так называемой «поправке Магнитского», которая не позволяет ввести санкции до выхода страны из Евросоюза.
Данная поправка при этом позволяет Великобритании создать новый, отдельный от Евросоюза механизм введения санкций против иностранных государств.
Таким образом, британские власти отложат введение антироссийских санкций из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери примерно на два года. Запад обвиняет Россию в использовании химического оружия.