Евросоюз продлил на полгода срок действия антироссийских санкций
Страны Евросоюза продлили еще на шесть месяцев срок действия санкций против российских граждан и компаний. Визовые и экономические ограничения будут действовать до 15 марта 2019 года
Страны Евросоюза продлили еще на шесть месяцев срок действия санкций против российских граждан и компаний. Визовые и экономические ограничения будут действовать до 15 марта 2019 года.
Санкции продлены в связи с действиями России, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенности и независимости Украины.
Санкции включают в себя заморозку счетов и ограничение на перемещение. Данные ограничения распространяются на 155 человек и 44 фирмы.
Напомним, впервые эти санкции были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма и начала военных действия на востоке Украины.