Британские спецслужбы заподозрили в отравлении Сергея Скрипаля еще четверых россиян
Британские спецслужбы сообщили о еще четверых подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По версии Лондона, в отравлении участвовали шесть человек
Британские спецслужбы сообщили о еще четверых подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По версии Лондона, в отравлении участвовали шесть человек - так называемый «отряд чистильщиков».
Издание Daily Mirror сообщает, что непосредственно само отравление совершили некие Руслан Боширов и Александр Петров (по версии Лондона, это вымышленные имена). Еще четыре человека оказывали отравителям поддержку и вели наблюдение.
Британские силовики считают Петрова и Баширова сотрудниками российской военной разведки, которые по указу властей РФ прибыли в Солсбери для ликвидации Сергея Скрипаля, которые много лет назад был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Для отравления был использован нервно-паралитический газ «Новичок», что стало основанием для обвинения в адрес России в использовании химического оружия.