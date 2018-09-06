В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет из Дубая с «кашляющими пассажирами»
В международном аэропорту Нью-Йорка задержали самолет авиакомпании Emirates, прибывший из Дубая. Самолет поместили в карантин из-за того, что пассажиры рейса могут быть больны
В международном аэропорту Нью-Йорка задержали самолет авиакомпании Emirates, прибывший из Дубая. Самолет поместили в карантин из-за того, что пассажиры рейса могут быть больны.
По данным ABC News, в Нью-Йорк на этом самолете прилетел 521 пассажир.
Перед посадкой командир экипажа сообщил наземным службам, что как минимум у двух пассажиров высокая температура, а еще около ста пассажиров рейса «постоянно кашляют».
Лайнер из Дубая благополучно совершил посадку, после чего его отогнали на стоянку в удаленной части летного поля.
В мэрии Нью-Йорка рассказали, что самолет на пути в Нью-Йорк совершил остановку в Мекке, где зафиксирована вспышка заболевания гриппом.
Представитель авиакомпании Emirates сообщил, что больными на рейсе были только десять человек.