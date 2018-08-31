Украинские чиновники посоветовали гражданам вывезти своих родственников из России
Власти Украины посоветовали гражданам страны вывезти своих родственников из России. С таким заявлением выступил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян
Власти Украины посоветовали гражданам страны вывезти своих родственников из России. С таким заявлением выступил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Министр пояснил, что на Украине лучше обстоит ситуация с экологией и безопасностью, чем в России. Кроме того, в будущем может прекратиться сообщение между странами.
Министерство инфраструктуры Украины выступает за полную отмену железнодорожного сообщения с Россией ради «обеспечения безопасности украинских граждан», так как в РФ они могут быть похищены и могут «попасть в лапы ФСБ».