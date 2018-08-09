В России назвали «драконовскими» новые американские санкции
В России назвали «драконовскими» новые санкции, которые подготовил Конгресс США. В рамках этих санкций предлагается признать РФ государством, которое спонсирует терроризм
В России назвали «драконовскими» новые санкции, которые подготовил Конгресс США. В рамках этих санкций предлагается признать РФ государством, которое спонсирует терроризм.
Днем ранее на фоне новостей о введении против России «всеобъемлющих» санкций курс рубля значительно упал по отношению к доллару и евро.
В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что 8 августа им объявили новые «драконовские» санкции под «надуманным предлогом». Дипломатам было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России» в использовании химоружия.
Новые санкции против России в частности связаны с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипали были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок».
Новые санкции предполагают введение полного запрета на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, снижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США полное прекращение товарооборота между странами.